В Госдуме предложили досрочно отпускать водителей скорой помощи на пенсию В Госдуме призвали дать право водителям скорой помощи досрочно выйти на пенсию

Москва28 апр Вести.Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий совместно с депутатами фракции подготовил проект закона, предоставляющий право на досрочную пенсию водителям скорой помощи. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию документа.

Как отметил сам Слуцкий, водители скорой не просто занимаются транспортировкой больных, а непосредственно помогают медицинским работникам.

Они выполняют распоряжения врача или фельдшера, помогают сопровождать пострадавших, а иногда даже участвуют в оказании первой помощи. ЛДПР предлагает дать водителям скорой помощи право на досрочную пенсию по старости по аналогии с водителями автобусов, троллейбусов и трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах. Гарантии работников скорой помощи должны соответствовать их тяжелому труду пояснил он

В законопроекте подчеркивается важность роли водителей скорой, так как от их профессионализма зачастую зависит жизнь и здоровье пациентов.

28 апреля в России свой профессиональный праздник отмечают сотрудники скорой помощи: врачи, фельдшеры, диспетчеры и водители, каждый день спасающие человеческие жизни. Сегодня их поздравил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что сотрудники скорой непрерывно несут свою профессиональную вахту, ежедневно находясь при этом "на передовом крае борьбы за жизнь и здоровье людей". По его словам, в России сейчас действует 130 станций и более 1,6 тыс. отделений скорой медицинской помощи. В системе трудятся свыше 160 тысяч человек.