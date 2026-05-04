Москва4 мая Вести.Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с инициативой сохранять районный коэффициент при расчете пенсии для сотрудников МВД, прослуживших на Крайнем Севере не менее 15 лет. Согласно инициативе, это должно быть вне зависимости от того, в каком регионе и в каком статусе они находятся на момент назначения выплаты, сообщает ТАСС.

ЛДПР настаивает на сохранении повышенного коэффициента для исчисления пенсии сотрудникам МВД, прослужившим в районах Крайнего Севера не менее 15 лет, независимо от того, в каком регионе и в каком статусе они находятся на момент назначения пенсии заявил Слуцкий

Как отмечается в депутатском письме, действующее законодательство сохраняет право на "северный" коэффициент при переезде только за теми пенсионерами, которые выезжают с Крайнего Севера уже после увольнения со службы. При этом сотрудники, переведенные в другие регионы и продолжающие служить, могут лишиться права на повышенные надбавки при расчете будущей пенсии.

В этой связи лидер ЛДПР подчеркнул, что даже Верховный суд неоднократно подтверждал, что длительная служба на Севере является одним из ключевых оснований для установления повышенного коэффициента.

По мнению Слуцкого, текущие нормы создают несправедливые ограничения для сотрудников с большим северным стажем, которые продолжают работать в других регионах. П

редлагаемые изменения, считает он, повысят кадровую мобильность и обеспечат более справедливый учет "северного" стажа при назначении пенсий.