ЛДПР предложила защитить пенсии по старости от списаний за долги ЛДПР предложила запретить списывать страховые пенсии по старости за долги

Москва18 июн Вести.Либерально-демократическая партия России направила в правительство законопроект, в котором предлагает защитить страховые пенсии по старости от взыскания долгов. Текст законопроекта есть в распоряжении ИС "Вести".

Документ предлагает включить пенсию в виды доходов, на которые не может быть наложено взыскание, кроме случаев, когда дело касается алиментов либо возмещения вреда жизни или здоровью гражданина.

Авторы инициативы поясняют, что пенсионеры относятся к категории граждан, объективно ограниченных в возможностях получения дополнительных источников дохода, из-за чего не могут компенсировать изъятые за долги суммы доходами от трудовой или иной экономической деятельности.

В результате удержания из страховой пенсии по старости могут создавать угрозу удовлетворению базовых жизненных потребностей гражданина и снижать уровень его социальной защищенности говорится в пояснительной записке к законопроекту

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что долги пенсионеров формируются от тяжелых условий жизни, в том числе низких пенсий, а потому возможность взыскивать их для погашения долгов – "вопиющая несправедливость", которая толкает многих пенсионеров "за черту нищеты".

Мы постоянно получаем такие обращения от наших пенсионеров. Наш святой долг оказать помощь, защитить тех, кто всю жизнь работал на благо государства и своими руками строил страну. Поэтому ЛДПР предлагает защитить страховые пенсии по старости от взысканий за долги сказал он

Ранее Слуцкий предложил снизить для молодежи размер первоначального взноса по ипотеке до 3% от цены жилья, а также зафиксировать ставку на уровне не выше 6% годовых. По его мнению, эта мера в первую очередь поможет студенческим семьям.