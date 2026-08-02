В ЛДПР предложили повышать зарплаты и пенсии за счет сверхприбыли банков

В ЛДПР призвали направлять часть сверхприбыли банков на повышение соцвыплат В ЛДПР предложили повышать зарплаты и пенсии за счет сверхприбыли банков

Москва2 авг Вести.Часть сверхприбыли, получаемой российскими банками, должна быть перенаправлена на повышение зарплат работникам бюджетной сферы и увеличение пенсий. Такого мнения придерживается фракция ЛДПР в Госдуме.

Ее лидер Владимир Слуцкий направил соответствующее обращение на имя главы Минфина РФ Антона Силуанова. В нем политик указал, что чистая прибыль банков за прошлый год составила 3,5 триллиона рублей. Получить ее кредитным организациям удалось, в том числе благодаря бюджетным средствам, госгарантиям и госпрограммам, сообщает ТАСС.

Фракция политической партии ЛДПР… в Государственной Думе предлагает предусмотреть механизм направления части сверхприбыли банковского сектора на финансирование социальных программ, включая установление целевого отчисления от чистой прибыли банков, превышающей установленный порог рентабельности, с направлением полученных средств в федеральный бюджет для распределения на финансирование социальных программ, повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и страховых пенсий по старости говорится в обращении

По мнению Слуцкого, это сократит уровень бедности, снизит социальную напряженность, а также увеличит финансирование социальной сферы без повышения налогов.

Ранее в ЛДПР предложили повысить до 45% налог на доходы для богатейших граждан России, а также ввести прогрессивную шкалу налога на роскошь. В партии отметили, что в настоящее время разрыв между богатыми и бедными в РФ самый значительные за последние два десятилетия.