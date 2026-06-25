В Госдуме хотят повысить налог для богатых россиян до 45% ЛДПР предложила повысить налог на доходы богатейших россиян до 45%

Москва25 июн Вести.Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) предложила повысить налог на доходы для богатых граждан до уровня развитых стран, а также ввести прогрессивную шкалу налога на роскошь. Об этом ИС "Вести" сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Соответствующая инициатива содержится в предвыборной программе партии "100 дней преобразования России".

По словам Слуцкого, сегодня каждому четвертому россиянину денег хватает только на еду, а разрыв между богатыми и бедными в стране самый большой за 18 лет.

Необходимо повысить до уровня развитых стран налог на доходы для самых богатых — от 25% на доходы от 50 млн рублей до 45% на доходы от 1 млрд рублей в год. Также нужен прогрессивный налог на роскошь, которой так любят мериться наши олигархи, — от 2% за недвижимость стоимостью выше 250 млн рублей и до 5% — стоимостью более 1 млрд рублей, а также 2% на предметы роскоши (личные автомобили, яхты и самолеты) каждый стоимостью выше 50 млн заявил Слуцкий

В настоящее время в России граждане с доходом свыше 20 млн рублей и до 50 млн рублей платят налог по ставке 20%. Те, чей заработок превышает 50 млн рублей, отчисляют в ФНС 22%.

Ранее ЛДПР направила в правительство законопроект, в котором предлагает защитить страховые пенсии по старости от взыскания долгов.