Гусев предложил продлить режим самозанятых до 2035 года и поднять лимит дохода

Москва2 июн Вести.Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Дмитрий Гусев предложил продлить действие специального налогового режима для самозанятых граждан до 2035 года.

Соответствующее обращение депутат направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Инициатива также включает повышение ежегодного лимита дохода самозанятых до трех миллионов рублей и введение его ежегодной индексации, сообщает RTVI.

Гусев подчеркнул, что действующий лимит дохода в 2,4 миллиона рублей уже не в полной мере соответствует текущим экономическим реалиям. Депутат объяснил, что с учетом инфляции, расширения сфер деятельности самозанятых и роста расходов населения, многие добросовестные плательщики налога на профессиональный доход могут быть вынуждены покинуть этот режим исключительно из-за превышения установленного порога.

По его мнению, реализация предложенных мер значительно повысит стабильность и предсказуемость правового регулирования для самозанятых граждан. Парламентарий полагает, что это также поможет сохранить привлекательность легального осуществления профессиональной деятельности, поддержит доходы населения и укрепит доверие к специальным налоговым режимам.

Согласно актуальному законодательству, эксперимент по применению налога на профессиональный доход должен завершиться 31 декабря 2028 года.

Ранее партия "Единая Россия" выступила за господдержку самозанятых.