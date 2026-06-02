"Опора России" попросила Путина не снижать порог выручки для уплаты НДС "Опора России" предложила не снижать лимит доходов для плательщиков НДС

Москва2 июн Вести.Общероссийская организация "Опора России", представляющая интересы малого и среднего бизнеса, обратилась с просьбой приостановить дальнейшее снижение порога годового дохода для плательщиков НДС и провести анализ последствий уже внедренных изменений.

Об этом в интервью газете "Ведомости" сообщил глава организации Александр Калинин. По его словам, соответствующие письма были направлены президенту России Владимиру Путину и председателю правительства Михаилу Мишустину.

"Опора России" предложила сохранить текущий порог в размере 20 миллионов рублей, хотя, по мнению Калинина, "в идеале стоило бы вернуться к показателям 2025 года, когда НДС начислялся при обороте в 60 миллионов рублей".

Источник, близкий к кабмину, подтвердил получение письма и сообщил, что предложение передано на рассмотрение в Министерство экономического развития.

Калинин подчеркнул, что текущая налоговая нагрузка на микропредприятия является чрезмерной. Он привел пример Китая, где НДС взимается с оборота около 11 миллионов рублей, но ставка налога составляет всего 1%, отсутствует упрощенная система налогообложения (УСН), а налог на прибыль для малых компаний – около 5%.

В свою очередь, в России предприниматель может платить 6% по УСН плюс 5% НДС, что в сумме дает 11% с оборота, продолжил собеседник газеты. При этом крупный бизнес, с учетом вычетов и отраслевых льгот, несет нагрузку в размере 7–9%. Подобная ситуация, по мнению Калинина, вынуждает бизнес возвращаться к серым схемам.

Недавние изменения в налоговом законодательстве затронули в основном микробизнес, говорится в статье. С начала 2026 года количество новых плательщиков НДС среди компаний с оборотом от 20 до 60 миллионов рублей увеличилось на 245 тысяч.

Однако в "Опоре России" считают, что ожидаемые правительством дополнительные 200 миллиардов рублей налоговых поступлений в бюджет собрать все же не получится. По мнению Калинина, это связано с тем, что значительная часть НДС уйдет "в зачет" у крупного бизнеса, в особенности, в сфере торговли.

Если малый поставщик работает с крупной сетью, сеть берет этот НДС к вычету. Для бюджета это не всегда новые деньги, а для микробизнеса реальное ухудшение финансового положения отметил глава "Опоры России"

Он также выделил несколько рисков, с которыми сталкивается бизнес, — кассовые разрывы, рост просроченной задолженности, количества банкротств и затрат на бухгалтерские услуги, снижение инвестиций, использование компаниями серых схем.

Ранее декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев в интервью ИС "Вести" объяснил, почему налог на добавленную стоимость остается одним из наиболее значимых для доходов федерального бюджета.

Российские бизнес, который работает по упрощенной системе налогообложения, начал платить НДС с 2025 года, при условии годового дохода от 60 миллионов рублей. В том же году Минфин предложил снизить лимит до 10 миллионов, но после консультаций с предпринимателями редакция поправки была изменена – порог будет ежегодно понижаться на 5 миллионов рублей. В текущем году он составил 20 миллионов, в 2027-м – 15 млн руб., а в 2028 году – 10 миллионов рублей.

Предложение остановиться на отметке годового дохода в 20 миллионов рублей для плательщиков НДС разделяют другие бизнес-объединения, например, Российский союз промышленников и предпринимателей.