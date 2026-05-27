НДС назвали одним из самых значимых для доходов бюджета РФ Эксперт Селезнев: НДС играет ключевую роль в ненефтегазовых доходах бюджета

Москва27 мая Вести.Среди всех ненефтегазовых доходов бюджета ключевую роль играет налог на добавленную стоимость, заявил ИС "Вести" декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев.

Если брать текущий год, то на НДС приходилось более 55 %, то есть это больше половины всех ненефтегазовых доходов. Плюс к значимым ненефтегазовым доходам относится налог на прибыль организаций. На текущий год его доля в общей структуре ненефтегазовых доходов составляла порядка 16% сказал он

В Минфине ранее сообщили об увеличении доли ненефтегазовых доходов в структуре бюджета, не подверженных высокой ценовой волатильности.

Как заявил в интервью "Коммерсанту" глава ведомства Антон Силуанов, на данный момент ненефтегазовые доходы составляют почти 80% на уровне федерального бюджета и почти 90% по бюджетной системе в целом.