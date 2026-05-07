В бюджет поступили первые дополнительные нефтегазовые доходы с начала года Бюджет получил первые дополнительные нефтегазовые доходы

Москва7 мая Вести.Нефтегазовые доходы (НГД) бюджета в апреле выросли на 38,67% относительно марта и составили 855,6 млрд руб. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на Министерство финансов.

По итогам апреля дополнительные НГД показали положительный результат впервые с начала года. При базовом объеме в 834,6 млрд руб. они составили 21 млрд.

По данным издания, в марте бюджет недополучил 234,3 млрд руб. В начале мая министр финансов Антон Силуанов отмечал, что в казну дополнительно поступит около 200 млрд руб. за счет благоприятной конъюнктуры.

Мы дополнительные НГД ждем. Но уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца одинаковы. Речь идет о сумме примерно 200 млрд руб. отметил министр

Отмечается, что поступления от НГД ежемесячно растут с начала года, несмотря на отклонения от базового объема.

Так, в марте они составили 617 млрд руб., в феврале – 432,3 млрд руб., в январе – 393,3 млрд руб. Однако апрельский показатель все еще меньше уровня за аналогичный период прошлого года на 21,22%. НГД России в апреле 2025 г. составили 1,086 трлн руб.

В апреле рост поступлений был обеспечен налогами на добычу нефти и газа за март. Цены на них выросли после начала конфликта США с Ираном и последовавшей за ним блокады Ормузского пролива.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США откроют Ормузский пролив для судов всех стран, если Тегеран согласится на сделку с Вашингтоном. В противном случае, предупредил глава Белого дома, США вновь начнут бомбардировки Ирана с большей интенсивностью, чем прежде.