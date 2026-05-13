По росту налоговой нагрузки в РФ, по всей видимости, достигнут определенный предел. Об этом ИС "Вести" заявил исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко.

Ранее в соцсетях появились слухи о возможном повышении налогов для граждан и заморозке банковских вкладов. На это министр финансов Антон Силуанов заявил, что подобные сообщения не соответствуют действительности. Глава Минфина указал, что основные изменения налоговой системы уже утверждены, а подобные идеи в настоящее время не находятся в обсуждении.

Хотелось бы верить Антону Силуанову в части налогов, потому что раньше тоже заявлялось о том, что роста налогов в ближайшее время не предвидится, но в прошлом году, как мы видим, экстренное правительство пошло на некоторое повышение. Пока еще непонятно, как окончательно скажется это на экономике и как это повлияет на сами налоговые сборы. Потому что вот по сборам от малого и среднего бизнеса уже объем поступлений в первом квартале снизился, значит, там снизилась активность. Поэтому будем надеяться, что больше вопроса о повышении налоговой нагрузки действительно не встанет. И не потому, что у нас хватает средств для бюджета, а потому что, похоже, достигнут какой-то предел, свыше которого уже начнут разрушаться предприятия сказал эксперт

Накануне министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что за последние три года рост экономики России составлял 10% в реальном выражении.