Москва30 апр Вести.В России предпринимают серьезные меры по противодействию уклонению от уплаты налогов, заявил в интервью ИС "Вести" председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик.

Мы очень серьезно подошли к борьбе за прозрачность, транспарентность [уплаты налогов] - [например] проект ["Деловой России"] "Антитень". Идет серьезное увеличение собираемости за счет более справедливого администрирования. Если администрирование улучшилось и собираемость в большем фокусе, то те, кто раньше находил лазейки недоплатить налог, сейчас получают довольно сильный удар по своей экономике. Хорошо, когда это касается тех компаний, которые использовали льготные режимы как способ получения нерыночных конкурентных преимуществ перед другими игроками. Но плохо, когда это ударяет по действительно самым маленьким предприятиям или предприятиям в той фазе инвестиционного цикла, когда им оказывается нечем поддерживать свою операционную деятельность или нет возможности завершить свой инвестиционный цикл. Это действительно сложно