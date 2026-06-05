Егоров отметил уровень обмена налоговой информацией в РФ Егоров: обмен налоговой информацией в РФ на очень высоком уровне

Москва5 июн Вести.В России стремительно развивается обмен налоговой информацией Сейчас он находится на очень высоком уровне. Таким мнением с ИС "Вести" поделился глава ФНС Даниил Егоров на полях ПМЭФ.

Он добавил, что стабильные коммуникации в ФНС рождают правила, одно из которых – обмен информацией.

Наши стабильные коммуникации уже рождают правила. … Первое – это обмен информацией. Обмен информацией позволяет не только получить данные, чтобы собрать налоги, но и получить данные, чтобы не взимать лишние налоги. В этом смысле мы точно констатируем, что обмен информацией у нас на точно более высоком уровне, чем, допустим, еще 10 лет назад. Да какой 10? 5 лет назад. В этом смысле мы развиваемся рассказал Егоров

Ранее Егоров заявил, что в настоящее время ФНС является не только аудитором, но и провайдером информации. По его словам, ведомство работает над увеличением доверия со стороны населения.