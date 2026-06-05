Москва5 июн Вести.Федеральная налоговая служба России активно сотрудничает с налоговыми органами Объединенных Арабских Эмиратов. Подробности о проделанной работе информационной службе "Вести" рассказал руководитель ФНС Даниил Егоров.

По его словам, главный вызов – сделать налоговый мир понятным для бизнеса, чтобы не было лишних издержек, а товары и деньги облагались сборами только в одной юрисдикции.

Когда мы с коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов проводили исследования, касающиеся того, что вообще в мире творится, и прежде всего в семье БРИКС, – собственно, это тренд. Мы все работаем над тем, чтобы сделать работу наших налогоплательщиков комфортнее. В чем есть нюанс, но он, в принципе, исторически ожидаемый – это в том, что мы все работаем у себя дома. Вот мы у себя дома делаем эти сервисы, а мир гораздо больше, чем только наши территориальные решения. И в чем для нас вызов, который мы преодолеваем вместе, – это в том, как мы можем сделать мир, налоговый мир для компаний, для бизнеса трансгранично понятнее, чтобы правила были понятны, чтобы не было лишних издержек, чтобы товары, услуги, деньги шли свободно, чтобы они облагались только в одной юрисдикции и не было такого, чтобы они не облагались ни в одной юрисдикции, конечно же. Вот это, собственно, является нашими задачами, темой наших обсуждений на площадке БРИКС и не только