Москва5 июн Вести.Руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров сообщил, что инструмент BRICS Tax Knowledge Hub представят осенью.

Егоров отметил необходимость механизма, который помогал бы налогоплательщикам, желающим работать на рынках БРИКС.

Мы разработали прототип, так называемый Knowledge Hub, который мы будем презентовать осенью этого года среди глав налоговых администраций. Мы очень надеемся на одобрение этого инструмента сказал глава ведомства ИС "Вести"

Он добавил, что уже к концу года налогоплательщики получат доступ к инструментам, разъяснениям, электронным сервисам налоговых администраций. То есть ко всем тем решениям и услугам, которые предоставляются иностранным компаниям на территории того или иного участника БРИКС.