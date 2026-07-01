Москва1 июл Вести.С этого года Федеральная налоговая служба (ФНС РФ) может официально оценивать финансовое состояние всех компаний и индивидуальных предпринимателей. Для этого введен цифровой помощник — сервис оценки бизнеса. Об этом рассказал ИС "Вести" заместитель руководителя ФНС России Тимур Шиналиев.

По его словам, сервис анализирует данные налоговой и бухгалтерской отчетности, единого госреестра юрлиц и других, в том числе неналоговых источников. Оценка полностью автоматизирована и бесплатна. Ее проводят в два этапа. Сначала проверяют базовые критерии. Они подтверждают, является ли компания самостоятельной, действующей, нет ли предпосылок к банкротству или препятствий, чтобы вести нормальную деятельность.

На втором этапе проводят комплексный анализ финансового положения, оценивают, в том числе обеспеченность ресурсами, деловую репутацию и опыт работы. В результате компания или ИП получают верифицированную выписку с QR-кодом. Она приходит в личный кабинет.

Сегодня уже более 50 показателей, если быть точным - 57, которые могут быть доступны самому юридическому лицу для оценки себя и оценки своих контрагентов. И достаточно такие актуальные, злободневные, как налоговые разрывы по налогу на добавленную стоимость, достаточно оперативное понимание задолженности перед бюджетом Российской Федерации рассказал Шиналиев

Он уточнил, что скоро критериев оценки станет еще больше.

Мы надеемся, что в третьем квартале этого года мы будем автоматизировать еще 25 показателей, то есть общее количество уже будет 82, соответственно, будет больше данных, которые компания может получить по себе и запросить у своих контрагентов пояснил Шиналиев

Ранее руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров рассказал, что сервисы оценки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не ставят клеймо на компании, а предоставляют ей возможность развиваться. По итогам формируется общий балл по каждому из критериев оценки. В дальнейшем эти данные будут использоваться для предоставления контрагентам, чтобы они проверить благонадежность предприятия.