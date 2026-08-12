ФНС использует для общения с налогоплательщиками около 70 сервисов ФНС стремится к максимально формализованному общению с россиянами

Москва12 авг Вести.Федеральная налоговая служба (ФНС) выстраивает общение с налогоплательщиками посредством порядка 70 сервисов. Об этом ИС "Вести" рассказал начальник управления интерактивных сервисов ФНС России Андрей Григоренко.

По его словам, ведомство старается формализовать взаимодействие с гражданами, чтобы избежать неформального общения по телефону или через почту, поскольку такие контакты могут быть неверно истолкованы.

Служба в целом выстраивает работу с людьми с помощью электронных сервисов и официального сайта службы. Мы стараемся формализовать все наше общение с плательщиками, чтобы не допускать неформального общения, то есть не допускать вот этих телефонных звонков, не допускать каких-то контактов через почту и прочие каналы связи, которые могут быть людьми по-разному трактованы. У нас на официальном сайте сейчас порядка 70 сервисов. Мы группируем их по разным блокам. Например, если вам нужно проверить контрагента или какой-то бизнес, с которым вы хотите заключить контракт, то вам поможет раздел "Риски бизнеса" и "Проверь себя и контрагента", например. Если же у вас есть какие-то подозрения в области банкротства или вопроса с задолженностью, то вам поможет раздел "Задолженность и банкротство" рассказал Григоренко

Он добавил, что по собственной инициативе ФНС не звонит, но если плательщик, к примеру, сдавал декларацию и в связи с этим возникли вопросы, то ему может поступить звонок от инспектора.

Ранее сообщалось, что в России появится новый налоговый вычет. 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в Налоговый кодекс РФ.