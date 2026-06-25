Эксперт Щербаченко предупредил о схеме мошенников, выдающих себя за ФНС

Мошенники от имени ФНС пугают россиян ошибками в налоговых декларациях Эксперт Щербаченко предупредил о схеме мошенников, выдающих себя за ФНС

Москва25 июн Вести.Мошенники начали обманывать россиян, представляясь сотрудниками ФНС и требуя исправить несуществующую ошибку в налоговой декларации. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко изданию NEWS.ru.

Злоумышленники используют новый способ обмана: звонят от имени сотрудников ФНС и под предлогом помощи с налоговой отчетностью пытаются получить доступ к личным данным граждан. Они связываются с жертвой и сообщают, что в декларации 3‑НДФЛ найдены ошибки. сказал он

По его словам, затем мошенники просят срочно уточнить доходы за прошлый год, используя профессиональные термины для убедительности.

После этого мошенники предлагают записать человека в налоговую инспекцию, называя дату, время и адрес визита. Для подтверждения записи они просят сообщить код из СМС. Щербаченко предупредил, что с его помощью аферисты могут получить доступ к аккаунтам, персональным данным и деньгам.

Эксперт посоветовал не разговаривать с подозрительными звонящими, не сообщать никому коды из СМС и проверять информацию только через личный кабинет налогоплательщика или телефоны ФНС с официального сайта.

Ранее главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков предупредил, что мошенники могут использовать сайты знакомств для сбора личной информации о потенциальных жертвах. По его словам, злоумышленники в переписке стараются выяснить, например, кличку домашнего питомца, поскольку такие данные затем могут помочь им взломать аккаунты на различных сервисах.