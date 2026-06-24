Москва24 июнВести.Мошенники могут общаться со своими потенциальными жертвами на сайтах знакомств, чтобы выяснить кличку домашнего питомца. Эта информация в дальнейшем помогает злоумышленникам взламывать аккаунты на различных сервисах, заявил главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков в беседе с RT.
По словам эксперта, 12% россиян использовали имя питомца как пароль, 13% — имя члена семьи, 11% — значимую дату. Однако не всегда они делают это в чистом виде. Это могут вариации вроде "Barsik555" или "Rex2020".
Однако Зыков все равно советует избегать использования одного и того же пароля на разных сайтах, а по возможности включать второй фактор.
Ну и, конечно, не рассказывать малознакомым людям клички животных, имена братьев, сестер и других близких людейприводит его рекомендацию издание
Ранее сообщалось, что телефонные мошенники используют двухэтапные схемы обмана для выманивая данных у граждан.