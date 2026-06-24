Эксперт Зыков: мошенники выясняют у россиян клички их питомцев для взлома

Это мошенники: россиян призвали не называть клички питомцев незнакомцам Эксперт Зыков: мошенники выясняют у россиян клички их питомцев для взлома

Москва24 июн Вести.Мошенники могут общаться со своими потенциальными жертвами на сайтах знакомств, чтобы выяснить кличку домашнего питомца. Эта информация в дальнейшем помогает злоумышленникам взламывать аккаунты на различных сервисах, заявил главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков в беседе с RT.

По словам эксперта, 12% россиян использовали имя питомца как пароль, 13% — имя члена семьи, 11% — значимую дату. Однако не всегда они делают это в чистом виде. Это могут вариации вроде "Barsik555" или "Rex2020".

Однако Зыков все равно советует избегать использования одного и того же пароля на разных сайтах, а по возможности включать второй фактор.

Ну и, конечно, не рассказывать малознакомым людям клички животных, имена братьев, сестер и других близких людей приводит его рекомендацию издание

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники используют двухэтапные схемы обмана для выманивая данных у граждан.