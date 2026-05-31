Россиян предупредили о мошенничестве через подставные групповые чаты Сенатор Шейкин рассказал о новой схеме обмана через групповые чаты со знакомыми

Москва31 мая Вести.Мошенники начали использовать новую схему обмана с групповыми чатами, в которых создают подставные аккаунты знакомых жертве людей. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

По словам сенатора, человека неожиданно добавляют в чат, где уже идет обсуждение рабочей или бытовой темы. Участниками беседы якобы являются коллеги, руководители, соседи или знакомые, а аккаунты выглядят правдоподобно благодаря фотографиям и реальным именам.

Мошенники заранее создают подставные аккаунты, копируют имена фотографий и отдельных людей, имитируют переписку и постепенно подводят жертву к нужному действию объяснил Шейкин

Как отметил парламентарий, злоумышленники используют психологическое давление группы. В переписке один участник может играть роль руководителя, другой – исполнителя, а третий – сомневающегося собеседника, который в итоге соглашается с остальными. Это снижает настороженность жертвы и создает ощущение безопасности.

В дальнейшем человека просят перейти по ссылке, назвать код из СМС, установить приложение или авторизоваться в сервисе. После этого мошенники могут получить доступ к мессенджерам, банковским приложениям, "Госуслугам" и другим аккаунтам.

Шейкин рекомендовал не выполнять никаких действий сразу после добавления в подобный чат. Для проверки информации он посоветовал связаться со знакомым через уже известный и проверенный канал связи.

Ранее руководитель группы обучения информационной безопасности "Яндекса" Александр Лунев рассказал, что мошенники под видом сотрудников деканата стали звонить российским студентам для того, чтобы получить доступ к личным данным.