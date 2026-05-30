Москва30 маяВести.Мошенники под видом сотрудников деканата стали звонить российским студентам для того, чтобы получить доступ к личным данным. Об этом заявил руководитель группы обучения информационной безопасности "Яндекса" Александр Лунев.
По его словам, которые приводит РИА Новости, злоумышленники оказывают психологическое давление, а также затрагивают темы отчисления или проверки документов.
Мошенники продолжают использовать психологическое давление и привычные цифровые каналы общения, чтобы получить доступ к личным данным и аккаунтам пользователей. Нередко подобные схемы рассчитаны на студентовсказал Лунев
Эксперт подчеркнул, что мошенники часто сначала отправляют жертве письмо об отчислении от имени "сотрудников деканата", после чего звонят студенту с целью получить код для доступа к аккаунту. Среди признаков мошеннических действий – просьба сохранить разговор в тайне, требования срочно принять решение, перейти в другой мессенджер или передать личные данные.
