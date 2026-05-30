В России мошенники стали писать студентам от имени сотрудников деканата

Москва30 мая Вести.Мошенники под видом сотрудников деканата стали звонить российским студентам для того, чтобы получить доступ к личным данным. Об этом заявил руководитель группы обучения информационной безопасности "Яндекса" Александр Лунев.

По его словам, которые приводит РИА Новости, злоумышленники оказывают психологическое давление, а также затрагивают темы отчисления или проверки документов.

Мошенники продолжают использовать психологическое давление и привычные цифровые каналы общения, чтобы получить доступ к личным данным и аккаунтам пользователей​​​. Нередко подобные схемы рассчитаны на студентов сказал Лунев

Эксперт подчеркнул, что мошенники часто сначала отправляют жертве письмо об отчислении от имени "сотрудников деканата", после чего звонят студенту с целью получить код для доступа к аккаунту. Среди признаков мошеннических действий – просьба сохранить разговор в тайне, требования срочно принять решение, перейти в другой мессенджер или передать личные данные.

15 мая сообщалось, что мошенники начали предлагать купить якобы "слитые ответы" ЕГЭ или контрольные измерительные материалы.