Москва5 апр Вести.Злоумышленники используют схему с переходом на новые электронные дневники для обмана школьников, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

Так, неизвестные звонят детям и представляются сотрудниками центра образования. Они говорят, что произведен переход на новые электронные дневники, поэтому для регистрации в них нужно продиктовать код из SMS написали в агентстве

Далее подростку перезванивают и сообщают, что его родители якобы перевели деньги "в недружественную страну", и теперь им грозит уголовное преследование.

Чтобы избежать такой участи для родителей, школьник должен передать все имеющиеся деньги "на проверку".