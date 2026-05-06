Москва6 мая Вести.Злоумышленники похищают данные пользователей, отправляя им ссылки на якобы старые объявления на онлайн-платформах. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

В беседе с NEWS.ru эксперт рассказал, что злоумышленники находят давно размещенные и забытые объявления на торговых площадках и созваниваются с продавцом по номеру телефона. После того, как жертва заявляет, что объявление неактуально, мошенники начинают убеждать ее посетить фишинговый сайт, где якобы данный товар размещен на продажу.

Дальше сценарий может развиваться по-разному: похищение учетных данных, получение доступа к аккаунтам или новый этап давления с участием лжесотрудников госорганов и правоохранительных структур заявил Щербаченко

Доцент рекомендовал завершать разговор с подозрительными лицами и не вестись на обман, если объявление уже давно закрыто.

Ранее стало известно, что злоумышленники в преддверии 9 Мая начали рассылать россиянам вредоносные файлы, замаскированные под поздравительные открытки якобы от губернаторов.