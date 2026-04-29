NEWS.ru: россиян предупредили о росте мошенничества на майские праздники NEWS.ru: россиян предостерегли от мошенников на майских праздниках

Москва29 апр Вести.Мошенники активизируются в период майских праздников и начинают предлагать гражданам крупные скидки, розыгрыши и мнимые благотворительные акции. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко изданию NEWS.ru.

Эксперт пояснил, что одним из самых распространенных приемов в эти дни может стать создание поддельных сайтов интернет-магазинов, лотерей и благотворительных проектов, которые сложно отличить от реальных.

На этих платформах злоумышленники предлагают что-то купить с огромной скидкой, или поучаствовать в розыгрыше крупных призов, либо перейти по ссылке якобы от благотворительного фонда, которая может оказаться фишинговой сказал Щербаченко

Щербаченко добавил, что мошенники будут активно продвигать акции и скидки на туристические поездки к майским праздникам. Ввод персональных и платежных данных на подобных фейковых страницах, предупредил эксперт, чреват потерей денег, а также риском лишиться доступа к личному кабинету на "Госуслугах", интернет-банку и другим важным аккаунтам.

По его прогнозу, в этот период также усилится активность злоумышленников, выдающих себя за сотрудников жилищно-коммунальных служб, различных специалистов, курьеров, доставляющих подарки, цветы или посылки, а также за инвестиционных менеджеров. Эксперт порекомендовал не доверять обещаниям доходности, значительно превышающей ключевую ставку, и не переходить по ссылкам из сообщений, поступающих от незнакомых отправителей.

Он подчеркнул, что не следует вступать в переписку или разговор с неизвестными людьми, особенно если обсуждаются финансовые вопросы. Щербаченко рекомендовал устанавливать надежные антивирусные программы, а приложения загружать только из официальных магазинов, предварительно проверяя их репутацию.