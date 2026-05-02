Раскрыто, кем обычно притворяются мошенники в майские праздники Депутат Чаплин: в майские праздники аферисты притворяются коммунальщиками

Москва2 мая Вести.Член думского комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин предупредил, что в майские праздники обычно активизируются мошенники. Как он сказал в комментарии NEWS.ru, аферисты могут представляться пенсионерам сотрудниками коммунальных служб.

Депутат предупредил, что аферисты пытаются пробраться в квартиру под видом сотрудников управляющей компании (УК), газовой службы, водоканала или электросетей.

Цель — либо украсть деньги и ценности, либо продать под видом обязательной установки ненужные приборы по завышенным ценам рассказал Чаплин

Он напомнил, что в праздники коммунальщики не проводят проверки, сотрудники служб могут прийти только в случае аварии. При этом управляющая компания должна предупредить о визите минимум за сутки, указал собеседник журналистов.

Депутат предупредил, что, если в дом стучится кто-то, представляющийся слесарем или сантехником, следует попросить у него удостоверение с фото и печатью, а также позвонить в УК и уточнить, действительно ли был направлен сотрудник.

Ранее член Ассоциации юристов России Иван Курбаков предупредил, что мошенники стали предлагать россиянам официально оформить участие в субботнике.