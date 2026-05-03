Москва3 маяВести.Злоумышленники представляются мастерами, предлагают услуги по работам на даче, берут предоплату и исчезают, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы "Мошеловка" Народного фронта.
Лжемастера предлагают ремонт заборов, септиков, услуги по обрезке деревьев. Создают красивые портфолио (зачастую скачанные с фотостоков), берут предоплату за выезд бригады или закупку материалов и исчезаютотметили в пресс-службе
По данным платформы, жертвами этой схемы чаще всего становятся пенсионеры, имеющие дачу. Лжемастера обычно активизируются в мае, когда россияне открывают дачный сезон.