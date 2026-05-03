Мошенники начали использовать схему с услугами по дачным работам

Россиян предупредили об активизации лжемастеров для дачных работ Мошенники начали использовать схему с услугами по дачным работам

Москва3 мая Вести.Злоумышленники представляются мастерами, предлагают услуги по работам на даче, берут предоплату и исчезают, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы "Мошеловка" Народного фронта.

Лжемастера предлагают ремонт заборов, септиков, услуги по обрезке деревьев. Создают красивые портфолио (зачастую скачанные с фотостоков), берут предоплату за выезд бригады или закупку материалов и исчезают отметили в пресс-службе

По данным платформы, жертвами этой схемы чаще всего становятся пенсионеры, имеющие дачу. Лжемастера обычно активизируются в мае, когда россияне открывают дачный сезон.