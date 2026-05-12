Москва12 мая Вести.Мошенники обманывают дачников с помощью фальшивых штрафов за якобы нарушение земельного законодательства. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко.

Эксперт предупредил, что в фальшивых уведомлениях дачникам предлагают оплатить штрафы со скидкой по ссылке. Однако, когда человек переходит по указанной ссылке, аферисты получают доступ к его аккаунту на "Госуслугах".

Единственным документом, на основании которого может и должен быть оплачен штраф, — постановление о назначении административного наказания рассказал Щербаченко

Он указал на то, что в документе должна быть подпись главного госинспектора региона или его заместителя, а также печать местного органа Росреестра.

По словам Щербаченко, все угрозы о взыскании штрафов являются ложными, потому что Росреестр привлекает к ответственности за нарушение земельного законодательства только после проверки и составления протокола.

Эксперт посоветовал не отвечать незнакомым людям по вопросам о финансах по телефону или переписке, а также не открывать ссылки от людей, которых вы не знаете. Кроме того, он указал на то, что достоверность ссылок можно проверять с помощью специальных ресурсов. Также Щербаченко рекомендует не размещать в соцсетях информацию об отъезде в командировку или отпуск.

Ранее в Telegram-канале "Вестник Киберполиции России" предупредили, что мошенники стали использовать в легендах Государственную фельдъегерскую службу РФ.