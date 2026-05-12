Москва12 мая Вести.Мошенники стали использовать в легендах Государственную фельдъегерскую службу России. Информация об этом размещена в Telegram-канале "Вестник Киберполиции России", который ведет УБК МВД России.

Мошенники все чаще используют в легендах Государственную фельдъегерскую службу России. Во многом - потому что большинство граждан никогда с ней не сталкивались сказано в материале

Уточняется, что люди действительно редко слышат о ГФС, потому что на самом деле эта служба не занимается работой с гражданами, ее задачи – специальная государственная связь и доставка служебной корреспонденции между органами власти.

В сообщении сказано, что аферисты в своих легендах упоминают "спецкурьеров", "декларации наличных", "проверку" денежных средств и другие несуществующие процессы. Порой мошенники пытаются завлечь жертв в незаконную деятельность под предлогом "стажировки" или "внештатной работы" в выдуманных подразделениях ГФС.

Согласно этой информации, при этом в преступлениях могут фигурировать люди в гражданской одежде, приезжающие к россиянам якобы от имени ГФС за деньгами или документами. Отмечается, что сам этот факт должен вызывать вопросы, так как у военизированной государственной службы строгий регламент и форменное обмундирование.

Авторы материала подытожили, что сотрудники ГФС России не приезжают к россиянам за деньгами, банковскими картами, ценными вещами или документами для "проверки", и любые такие истории – признак аферы.

Ранее в ТАСС сообщили, что мошенники начали использовать новую схему с поддельными чеками.