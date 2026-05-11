Москва11 мая Вести.Мошенники начали использовать новую схему с поддельными чеками за покупки для похищения денег у россиян. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, людям рассылают поддельные чеки о покупках. При этом дается ссылка, чтобы "отменить транзакцию".

Расчет идет на то, что человек перейдет по ссылке, чтобы отменить покупку, которую он не совершал.

Появляется форма, в которой жертве предлагают ввести номер банковской карты и CCV код якобы для возврата средств. На самом деле указанные данные банковской карты, которые вводит человек, переходят мошенникам и позволяют им перевести с карты жертвы средства на свой счет пояснили в агентстве

Фальшивые чеки приходят якобы с адресов маркетплейсов, но если внимательнее присмотреться, то можно заметить ошибку в написании электронного адреса известной компании. Это будет маркером, что письмо отправили аферисты.