Россиян предупредили о мошеннической схеме в преддверии 9 Мая Эксперт Щербаченко: мошенники придумали схему обмана в преддверии 9 Мая

Москва4 мая Вести.В преддверии 9 Мая злоумышленники начали выдавать себя за представителей поисковых отрядов, якобы имеющих информацию о пропавшем родственнике-ветеране Великой Отечественной войны. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

В беседе с NEWS.ru эксперт пояснил, что главной задачей для аферистов является получение кода из sms для взлома аккаунта на "Госуслугах".

Мошенники в преддверии 9 Мая стали выдавать себя за представителей поисковых отрядов, якобы нашедших сведения о пропавшем в годы ВОВ родственнике. Суть схемы: от имени поисковиков злоумышленники шлют сообщения, в которых утверждают, что отыскали данные о пропавшем в 1941–1945 годах военном. Они просят перейти по ссылке, после - отправить код из sms сказал Щербаченко

Он добавил, что злоумышленники могут подгонять жертву и "давить на срочность".

Ранее россиян предупредили, что мошенники начали по телефону убеждать детей уходить из дома и не выходить на связь. После этого злоумышленники запугивают их родителей, говоря, что ребенок якобы находится в заложниках и требуют выкуп.