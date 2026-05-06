ОНФ: выплатами и билетами на парад заманивают россиян мошенники перед 9 Мая

Названы основные мошеннические схемы перед 9 Мая ОНФ: выплатами и билетами на парад заманивают россиян мошенники перед 9 Мая

Москва6 мая Вести.Самыми распространенными схемами обмана россиян перед 9 Мая стали "потерянные награды", "выплаты ветеранам" и "билеты на парад", сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

Схем несколько: "потерянная награда ветерана", ​​"единовременная выплата ветеранам", "билеты на парад для ветеранов" отмечается в сообщении

"Волонтеры" звонят и рассказывают о найденной медали пропавшего без вести родственника. Чтобы подтвердить родство, нужно пройти по ссылке и ввести код из СМС. Эти действия помогут аферистам попасть в личный кабинет "Госуслуг" жертвы.

Примерно такая же схема с "единовременной выплатой ветеранам" и "билетами на парад" от "социальных работников". Нужно быть внимательными и не доверять таким звонкам.