Москва8 мая Вести.Мошенники в преддверии празднования Дня Победы начали использовать новую схему обмана – они собирают деньги якобы на подарки ветеранам или украшение памятников. Об этом рассказал юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.

В беседе с РИА Новости он сообщил, что злоумышленники устраивают якобы благотворительные сборы. Так граждане самостоятельно отдают им свои сбережения.

Под видом благотворительных сборов на якобы праздничные подарки ветеранам или украшение памятников собираются денежные средства, которые затем присваиваются организаторами сказал Курбаков

Ранее в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта сообщили, что преступники также используют такие схемы, как "потерянные награды", "выплаты ветеранам" и "билеты на парад". Злоумышленники действуют под видом "волонтеров", обзванивая пользователей.