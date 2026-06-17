МВД: мошенники начали выдавать себя за военных корреспондентов

В МВД предупредили о новой схеме обмана родственников участников СВО МВД: мошенники начали выдавать себя за военных корреспондентов

Москва17 июн Вести.Мошенники стали использовать новую схему для обмана родственников участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Telegram-канале УБК МВД РФ.

В ведомстве пояснили, что преступники выходят на связь с семьями погибших или пропавших без вести военнослужащих, представляясь военными корреспондентами, якобы собирающими материал.

Предлагают помощь в оформлении выплат, наградных документов или поиске дополнительной информации. Расчет строится на сильном эмоциональном воздействии и желании семьи получить любую информацию о близком человеке добавили в МВД

В ведомстве порекомендовали не доверять подобным обращениям и обязательно проверять поступающую информацию через официальные каналы связи государственных ведомств и организаций.

Ранее юрист Заур Газаев в интервью ИС "Вести" рассказал, как распознать телефонных мошенников. Он подчеркнул, что злоумышленники играют на сильных эмоциях, а не на доверчивости.