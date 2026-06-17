Москва17 июнВести.Мошенники стали использовать новую схему для обмана родственников участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Telegram-канале УБК МВД РФ.
В ведомстве пояснили, что преступники выходят на связь с семьями погибших или пропавших без вести военнослужащих, представляясь военными корреспондентами, якобы собирающими материал.
Предлагают помощь в оформлении выплат, наградных документов или поиске дополнительной информации. Расчет строится на сильном эмоциональном воздействии и желании семьи получить любую информацию о близком человекедобавили в МВД
В ведомстве порекомендовали не доверять подобным обращениям и обязательно проверять поступающую информацию через официальные каналы связи государственных ведомств и организаций.
Ранее юрист Заур Газаев в интервью ИС "Вести" рассказал, как распознать телефонных мошенников. Он подчеркнул, что злоумышленники играют на сильных эмоциях, а не на доверчивости.