Участников СВО предупредили о новой схеме мошенников с фальшивыми наградами Мошенники приглашают участников СВО на ложные церемонии награждения

Москва8 июл Вести.Аферисты начали использовать новую схему для обмана граждан: они рассылают поддельные приглашения на мнимые церемонии вручения наград участникам специальной военной операции и их близким. Об этом сообщает ГТРК "Урал".

Будьте бдительны: мошенники распространяют ложные приглашения на церемонии награждения участников СВО и членов их семей говорится в публикации

Злоумышленники звонят от имени государственных структур и предлагают родственникам погибших военнослужащих приехать на церемонию, иногда просят взять с собой фото бойца или даже предлагают подвезти их к месту на машине. Настоящая цель – завладеть личными данными или обманом втянуть людей в незаконные схемы.

Жителям советуют не делиться с незнакомцами никакими сведениями, не показывать документы и не реагировать на требования. Любое сообщение о награждении или выплатах стоит перепроверять через социального координатора фонда "Защитники Отечества", военкомат или районную администрацию.

Важно помнить: все подлинные новости о государственных мероприятиях появляются только на официальных площадках.