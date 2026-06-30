Москва30 июн Вести.Украинские мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, связанную с фотографированием воинских захоронений. Как отметил заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью ИС "Вести", аферисты предлагают до 100 рублей за одну фотографию.

Впоследствии мошенники используют эти данные для обмана родственников погибших бойцов – участников спецоперации, подчеркнул эксперт.

Хочу предупредить людей о новой схеме мошенничества, которая заключается в фотографировании воинских захоронений. 80-100 рублей за каждую могилу обещают украинские мошенники, если присылать фотографию. Значит, впоследствии, что с этими фотографиями? Мошенники по изощренным схемам выходят на родственников погибших, говорят, что это не ваш сын там захоронен или брат, или муж, а он в плену у нас. Давайте присылайте деньги на то, чтобы мы его здесь не убили рассказал Соловьев

Ранее россиян предупредили, что аферисты в сезон летних отпусков отправляют сообщения от имени авиакомпаний и платформ по продаже билетов, а также размещают фейковые объявления об аренде жилья с целью похищения денежных средств и персональных данных.