Киберполиция: спецслужбы Украины предлагают заработать на фото могил бойцов СВО Киберполиция: за передачу Киеву фото надгробий бойцов СВО грозит серьезный срок

Москва27 мая Вести.Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России сообщило о новом способе "легкого заработка", который сулят доверчивым россиянам всякого рода злоумышленники.

Людям предлагают сфотографировать надгробия участников СВО, например, на Аллее героев. За несколько снимков обещают денежное вознаграждение.

За этими "вакансиями" стоит целенаправленная работа украинских спецслужб и мошеннических кол-центров подчеркивается в Telegram-канале "Вестник киберполиции России"

В УБК разъяснили, что полученные данные используются для обмана родственников погибших, которым звонят и сообщают о якобы положенных им выплатах от Минобороны.

Кроме того, собранная информация может применяться в информационно-психологических операциях, направленных на дестабилизацию обстановки в РФ.

В управлении подчеркнули, что за участие в подобных действиях россиянам грозит уголовная ответственность по статье 275 УК РФ "Государственная измена", которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения, иностранцам – по статье 276 УК РФ "Шпионаж".