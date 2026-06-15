Москва15 июн Вести.В России необходимо ужесточить наказание за обман участников специальной военной операции (СВО). Об этом ИС "Вести" заявил журналист Евгений Михайлов.

По его словам, преступные группировки занимаются заключением фиктивных браков с бойцами СВО, принуждая граждан к подписанию контракта с целью получения выплат.

Блестящая работа правоохранительных органов показывает, что в этом направлении ведется интенсивная работа. Сейчас только нужно принимать, на мой взгляд, наверное, какие-то новые законы, ужесточающие наказание за подобные преступления, резко увеличивающие срок… таких негодяев нужно жестко наказывать. Дело в том, что они занимаются специальным подбором подобных граждан. Им кто-то в этом помогает, именно кого принуждают к подписанию контракта, находят, может быть, малоимущих, слабохарактерных, договариваются с ними и ведут... здесь нужно ужесточать законодательство и вводить контроль. И, естественно, наказывать, очень жестко наказывать за подобные преступления в Российской Федерации сказал эксперт

Ранее сообщалось, что в Приморском крае расследуется уголовное дело о мошенничестве. Оно было заведено после того, как местная жительница отдала злоумышленникам 5,9 миллиона рублей.