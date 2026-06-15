Москва15 июнВести.В России необходимо ужесточить наказание за обман участников специальной военной операции (СВО). Об этом ИС "Вести" заявил журналист Евгений Михайлов.
По его словам, преступные группировки занимаются заключением фиктивных браков с бойцами СВО, принуждая граждан к подписанию контракта с целью получения выплат.
Блестящая работа правоохранительных органов показывает, что в этом направлении ведется интенсивная работа. Сейчас только нужно принимать, на мой взгляд, наверное, какие-то новые законы, ужесточающие наказание за подобные преступления, резко увеличивающие срок… таких негодяев нужно жестко наказывать. Дело в том, что они занимаются специальным подбором подобных граждан. Им кто-то в этом помогает, именно кого принуждают к подписанию контракта, находят, может быть, малоимущих, слабохарактерных, договариваются с ними и ведут... здесь нужно ужесточать законодательство и вводить контроль. И, естественно, наказывать, очень жестко наказывать за подобные преступления в Российской Федерациисказал эксперт
Ранее сообщалось, что в Приморском крае расследуется уголовное дело о мошенничестве. Оно было заведено после того, как местная жительница отдала злоумышленникам 5,9 миллиона рублей.