Эксперт предложил ужесточить наказание за обман военных и их семей до 20 лет

Москва11 апр Вести.Для мошенников, обманывающих военнослужащих и их семьи, необходимо ужесточить наказание до 20 лет лишения свободы. Такое мнение политолог и журналист Евгений Михайлов высказал в интервью ИС "Вести".

По его словам, такие деяния надо расценивать как особо тяжкие преступления против государства.

За обман героев, которые защищают страну, за обман их семей нужно ужесточать наказание до 20 лет. Не простые мошенничества, а именно особо тяжкие преступления против государства сказал Михайлов

Ранее сообщалось, что в Оренбурге арестовали лидера группировки, похищающей деньги у бойцов спецоперации. Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество". Совокупная сумма материального ущерба составила более 500 тысяч рублей.