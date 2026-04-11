В фонде "Своих не бросаем" сообщили, как бойцам не попасться на уловки аферистов

Москва11 апр Вести.Для защиты участников спецоперации и их семей существует множество государственных механизмов. Директор фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем" Сергей Забегаев рассказал в интервью ИС "Вести", как военнослужащим можно обезопасить себя от мошенников.

В первую очередь, работает наш фонд, юристы фонда работают онлайн практически 24 на 7. У нас есть специальные каналы, которые консультируют бойцов. Второе, это фонд "Защитники Отечества", они работают по всей территории Российской Федерации. У них есть грамотные, компетентные юристы, которые помогают разобраться в тех или иных вопросах. И третий момент – это, конечно же, органы местного самоуправления, которые тоже могут проконсультировать, дать юридическую помощь бойцу или семье для того, чтобы таких ситуаций не возникало рассказал Забегаев

Также он отметил, на что стоит обратить внимание военнослужащим, если они решили обратиться к юристу за помощью.

Во-первых, необходимо их проверить, то есть нужно получить какие-то документы, подтверждающие их юридическую практику. Второе, попросить перечень дел, которые они уже якобы выиграли; посмотреть, где эти дела проходили и какая правовая практика по тем или иным делам уже происходила. И, конечно же, необходимо … посмотреть, есть ли у них задолженность, есть ли какая практика положительная, отрицательная и так далее добавил Забегаев

Ранее политолог Евгений Михайлов предложил ужесточить наказание для мошенников, которые обманывают военнослужащих и их семьи, до 20 лет лишения свободы.