Россиян призвали использовать в семье кодовое слово для защиты от мошенников Эксперт Модель: кодовое слово в семье поможет защититься от мошенников

Москва5 мая Вести.Семьям рекомендуется заранее договорится о кодовом слове, которое сможет подтвердить личность близкого человека в экстренной ситуации и снизить риск обмана со стороны мошенников. Об этом Газете.ru рассказал эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Дмитрий Модель.

По его словам, злоумышленники намеренно давят на эмоции, представляясь родственниками и сообщая о якобы произошедших ЧП. Так преступники пытаются в срочном порядке получить деньги.

Дополнительный риск создают технологии дипфейков: злоумышленники могут подделывать голос или видео. Кодовое слово – это семейный пароль, секрет, известный только самым близким. Его главная задача – подтвердить личность в критической ситуации, когда времени на размышления нет, а ставки высоки пояснил Модель

Он подчеркнул, что такой пароль не должен быть связан с легко доступной информацией, например, с датами рождения или данными из социальных сетей. В случае, если собеседник не может назвать кодовое слово, разговор следует немедленно прекратить.

Ранее представители платформы "Мошеловка" Народного фронта сообщили, что мошенники в преддверии Дня Победы стали рассылать вредоносные файлы. Они замаскированы под поздравительные сообщения якобы от губернаторов.