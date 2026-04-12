Москва12 апр Вести.Пользователь при составлении надежного и запоминающегося пароля должен опираться на личную логику, понятную только ему. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

В ведомстве отметили, что не стоит использовать популярные шаблоны.

Чтобы пароль был не только надежным, но и запоминающимся, важно опираться не на очевидные слова и шаблоны, а на личную логику, понятную только вам говорится в заявлении

Рекомендуется собирать пароль из несвязанных слов и странных сочетаний, которые невозможно угадать по биографии или интересам. Кроме того, можно использовать абсурдные фразы и свой собственный скрытый способ кодирования.

Для особенно важных аккаунтов можно брать понятную вам фразу и преобразовывать ее по собственному правилу – например, писать в другой раскладке или делать каждую третью букву заглавной. Такой пароль со стороны выглядит случайным, но для владельца остается воспроизводимым без подсказок посоветовали в МВД

Уточняется, что использовать единый пароль для всех аккаунтов не стоит, как и нежелательно выстраивать его на той информации о себе, которую можно получить из открытого доступа.

Ранее россиян предупредили об аферистах, которые представляются операторами связи. Мошенники часто убеждают, что номеру грозит блокировка, и в срочном порядке требуют подтвердить данные.