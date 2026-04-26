В МВД рассказали, как вести себя при sms-атаке МВД напомнило о правилах поведения при sms-атаках

Москва26 апр Вести.МВД РФ поделилось рекомендациями по поведению во время sms-атаки. В первую очередь, специалисты советуют сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Не следует отвечать на входящие звонки с незнакомых номеров, а также открывать сообщения и нажимать на подозрительные ссылки или кнопки, которые могут содержаться в sms. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства.

В публикации отмечается, что чаще всего на номер жертвы за короткое время поступает огромное количество текстовых сообщений. Такая активность может привести к утечке личных данных и даже к финансовым потерям.

В МВД России подчеркнули, что при атаках крайне важно не переходить по ссылкам и не нажимать на подозрительные кнопки в сообщениях. Также не следует сообщать коды, личные данные или вступать в диалог с мошенниками, а тем более пытаться договориться с ними о прекращении рассылки.

Рекомендуется блокировать номера, с которых поступает спам, и активировать на телефоне режим "Не беспокоить". Кроме того, стоит обратиться к оператору связи с просьбой ограничить входящие сообщения с коротких номеров или временно полностью заблокировать прием sms и звонков.

Ранее также сообщалось, что кибермошенники начали массово использовать ботов для атак на россиян.