Москва27 июл Вести.Если телефонные мошенники получили доступ к деньгам жертвы или к ее персональной информации, потерпевшим следует незамедлительно выполнить три важных действия. Перечень необходимых шагов раскрыло Министерство внутренних дел (МВД) России.

Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, если гражданин перевел сбережения злоумышленникам или сообщил им личные данные, следует блокировать скомпрометированную банковскую карту, сменить пароли ко всем приложениям и электронной почте, а также обратиться в банк и правоохранительные органы.

В министерстве подчеркнули, что представители банков и государственных учреждений никогда не запрашивают sms-коды, не просят установить сторонние приложения и не предлагают так называемые "безопасные" счета для экстренного перевода средств "на временное хранение".

Аферисты, напротив, часто звонят, представляясь сотрудниками службы техподдержки или полиции, рассылают фишинговые ссылки, а также используют программы удаленного доступа для получения данных карт и паролей.

До этого механизм возмещения ущерба пострадавшим от действий телефонных аферистов обнародовали в Минцифры России.