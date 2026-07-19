Москва19 июл Вести.Россиянам компенсируют ущерб, полученный от действий мошенников, если банк или сотовый оператор допустили ошибку. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.

Вернуть можно будет деньги в тех случаях, когда или банк, или сотовый оператор ошиблись. На самом деле есть списки номеров, которые принадлежат мошенникам. И банк должен блокировать перевод денег как минимум на два дня. … Но если раньше сделал, то это ошибка банка. Если оператор не заблокировал номера, известные тем, что по ним часто звонят мошенники или исключительно мошенники, то это будет ошибка уже оператора сообщил эксперт

Он отметил, что компенсировать ущерб будет тот, чья вина подтвердится. На возврат суммы дается 30 дней, если деньги не покинули пределов России, и 60 в случае трансграничных переводов.

Эксперт добавил, что доказать вину оператора или банка не составит труда, однако перечислил ряд инстанций, куда можно пожаловаться в случае отказа в выплате.

Если речь идет об операторах связи, то это Минсвязи. Если речь идет о банках, коммерческих банках, то это Банк России. В первую очередь служба по защите прав потребителей, финансовых услуг и финансовой доступности. Она работает достаточно эффективно добавил Цыганов

Ранее Минцифры РФ подготовило механизм возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от телефонных мошенников. Как пояснили представители ведомства, процедура компенсации будет выглядеть следующим образом: первым шагом для гражданина станет обращение в свой банк с заявлением о том, что денежный перевод был совершен под воздействием обмана со стороны злоумышленников.