Заемщики в РФ могут отказаться от навязанной при взятии кредита страховки

Россиянам объяснили, как вернуть навязанную при кредите страховку Заемщики в РФ могут отказаться от навязанной при взятии кредита страховки

Москва6 мая Вести.Российские заемщики могут вернуть полную стоимость страховки, оформленной при получении кредита, если услуга была навязана банком. Об этом NEWS.ru заявила корпоративный юрист Юлия Бондаренко.

По ее словам, требование обязательного страхования для одобрения займа противоречит закону, а у клиента есть установленный срок для отказа.

Период охлаждения составляет 14 дней. Закон "О потребительском кредите" дает вам две недели на отказ от страховки. Срок отсчитывается со дня подписания договора рассказала юрист

Бондаренко пояснила, что для возврата средств необходимо подать заявление о расторжении договора страхования, приложив копию договора и подтверждение оплаты. Если банк не реагирует, юрист рекомендует обращаться с жалобой в Центробанк, Роспотребнадзор, прокуратуру, а затем - в суд.