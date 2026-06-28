В МВД рассказали, что делать с оформленным мошенниками займом при самозапрете МВД: самозапрет позволит аннулировать договор при оформлении займа мошенниками

Москва28 июн Вести.Гражданин, который установил самозапрет на кредиты, может подать заявление об аннулировании договора, если мошенники оформят займ на его имя. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В своем Telegram-канале ведомство дало план действий на случай оформления кредита аферистами.

Если у вас был установлен самозапрет на кредиты, вы вправе подать заявление в МФО или Бюро кредитных историй (БКИ) об аннулировании договора пишет МВД

При этом микрофинансовая организация не имеет права требовать деньги, если займ был оформлен при действующем самозапрете и организация не проверила его наличие в БКИ.

Одновременно с МФО жертва аферистов должна обратиться в полицию. Также можно направить жалобу в Банк России, приложив документы из МФО.

Когда возбудят уголовное дело, нужно прислать микрофинансовой организации заявление и справку из полиции с требованием прекратить начисление процентов и взыскание долга. Если же уголовное дело не было возбуждено, придется подавать в суд иск о признании договора займа недействительным.