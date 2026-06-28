Москва28 июнВести.Гражданин, который установил самозапрет на кредиты, может подать заявление об аннулировании договора, если мошенники оформят займ на его имя. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В своем Telegram-канале ведомство дало план действий на случай оформления кредита аферистами.
Если у вас был установлен самозапрет на кредиты, вы вправе подать заявление в МФО или Бюро кредитных историй (БКИ) об аннулировании договорапишет МВД
При этом микрофинансовая организация не имеет права требовать деньги, если займ был оформлен при действующем самозапрете и организация не проверила его наличие в БКИ.
Одновременно с МФО жертва аферистов должна обратиться в полицию. Также можно направить жалобу в Банк России, приложив документы из МФО.
Когда возбудят уголовное дело, нужно прислать микрофинансовой организации заявление и справку из полиции с требованием прекратить начисление процентов и взыскание долга. Если же уголовное дело не было возбуждено, придется подавать в суд иск о признании договора займа недействительным.