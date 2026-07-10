В МВД рассказали, как банковская услуга поможет защититься от мошенников МВД: сервис "второй руки" поможет защититься от мошенников

Москва10 июл Вести.Сервис "второй руки" - банковская услуга, которая может помочь защититься от кибермошенников. Об этом рассказали в официальном канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

С помощью данной услуги клиент банка может назначить доверенное лицо, которое может подтверждать или отклонять некоторые финансовые операции.

Клиент выбирает доверенное лицо ("вторую руку") - это может быть родственник, друг, любой человек, которому клиент доверяет. Доверенное лицо не получает доступа к деньгам и не может само распоряжаться счетом - только одобрять или блокировать отдельные операции отмечается в сообщении

Клиент банка сам выбирает, какие операции надо будет подтверждать, например, крупные платежи.

Так, при попытке провести операцию банк через sms-сообщения или уведомления будет запрашивать подтверждение у доверенного лица, который должен ответить обычно в течение 12 часов.