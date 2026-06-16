Москва16 июнВести.Сегодня чаще всего мошенники похищают деньги жертвы, убеждая ее разными способами по телефону снять средства со счета. В беседе с KP.RU эксперт по противодействию отмыванию преступных доходов Антон Сергеев рассказал, как сотрудники банка предотвращают такие преступления и назвал два основных критерия по выявлению потенциальных жертв мошенников.
Первый критерий — человек долгие копил деньги и вдруг без предупреждения или через час после звонка приходит снимать все, что есть на счете.
банки требуют заранее оповещать о снятии крупных сумм не только на случай, если в закромах не хватит денег, но еще и способ отсечь ситуации, когда деньги берут под влиянием мошенниковобъясняет эксперт
Второй критерий — поведение клиента, пришедшего в банк. Ведь по человеку видно, когда он психологически загружен.
Глаза бегают, постоянные звонки или переписки в телефоне. Это явные признаки, что клиент на крючке у мошенников. Профессиональный операционист всегда "прокачает" такого клиента. Если видит, что что-то не то, вызывает старшего операциониста. Тот заводит клиента в переговорную комнату. Как правило, они экранированы: там не работает мобильная связь и интернет. Человеку говорят, что нужную сумму готовят, а пока давайте чай-кофе попьемрассказывает Антон Сергеев
Когда человек не подвергается воздействию мошенников, он чаще всего рассказывает о сложившейся ситуации сотруднику банка, который понимает, для чего именно нужны клиенту деньги.
Важный момент, позволяющий спасти положение - это звонок близкому человеку. Ведь у сотрудников банка нередко имеется телефон детей или супругов клиента — например, сын открыл маме счет, и в этом случае его телефон остается в банке.
Пока клиент находится в переговорной, сотрудник звонит сыну и говорит: ваша мама хочет снять крупную сумму, она по своей воле это делает? Родственники, как правило, в шоке: "Не выдавайте денег, я сейчас приеду!" Если такого телефона нет, то добросовестный сотрудник спросит у клиента, советовался ли тот с кем-то из близких, не хочет ли посоветоватьсяпродолжает Сергеев
Такой дотошный подход может вызвать раздражение у тех, кому действительно срочно нужны деньги, но он реально спасает тех, кто уже готов все отдать мошенникам.
Увы, многие жертвы упорствуют. Последняя возможность у сотрудника банка спасти человека — обратиться в полицию. Но к такой крайности на практике прибегают редко, и тогда деньги все же уходят мошенникам.