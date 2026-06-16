Два критерия: эксперт рассказал, как банки выявляют жертв мошенников Эксперт назвал два критерия, как банки выявляют потенциальных жертв мошенников

Москва16 июн Вести.Сегодня чаще всего мошенники похищают деньги жертвы, убеждая ее разными способами по телефону снять средства со счета. В беседе с KP.RU эксперт по противодействию отмыванию преступных доходов Антон Сергеев рассказал, как сотрудники банка предотвращают такие преступления и назвал два основных критерия по выявлению потенциальных жертв мошенников.

Первый критерий — человек долгие копил деньги и вдруг без предупреждения или через час после звонка приходит снимать все, что есть на счете.

банки требуют заранее оповещать о снятии крупных сумм не только на случай, если в закромах не хватит денег, но еще и способ отсечь ситуации, когда деньги берут под влиянием мошенников объясняет эксперт

Второй критерий — поведение клиента, пришедшего в банк. Ведь по человеку видно, когда он психологически загружен.

Глаза бегают, постоянные звонки или переписки в телефоне. Это явные признаки, что клиент на крючке у мошенников. Профессиональный операционист всегда "прокачает" такого клиента. Если видит, что что-то не то, вызывает старшего операциониста. Тот заводит клиента в переговорную комнату. Как правило, они экранированы: там не работает мобильная связь и интернет. Человеку говорят, что нужную сумму готовят, а пока давайте чай-кофе попьем рассказывает Антон Сергеев

Когда человек не подвергается воздействию мошенников, он чаще всего рассказывает о сложившейся ситуации сотруднику банка, который понимает, для чего именно нужны клиенту деньги.

Важный момент, позволяющий спасти положение - это звонок близкому человеку. Ведь у сотрудников банка нередко имеется телефон детей или супругов клиента — например, сын открыл маме счет, и в этом случае его телефон остается в банке.

Пока клиент находится в переговорной, сотрудник звонит сыну и говорит: ваша мама хочет снять крупную сумму, она по своей воле это делает? Родственники, как правило, в шоке: "Не выдавайте денег, я сейчас приеду!" Если такого телефона нет, то добросовестный сотрудник спросит у клиента, советовался ли тот с кем-то из близких, не хочет ли посоветоваться продолжает Сергеев

Такой дотошный подход может вызвать раздражение у тех, кому действительно срочно нужны деньги, но он реально спасает тех, кто уже готов все отдать мошенникам.

Увы, многие жертвы упорствуют. Последняя возможность у сотрудника банка спасти человека — обратиться в полицию. Но к такой крайности на практике прибегают редко, и тогда деньги все же уходят мошенникам.