Москва13 авгВести.Мошенники зачастую торопят жертву и заставляют ее принять решение прежде, чем включится критическое мышление. Об этом предупредила в беседе с RT кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.
Вам нужны всего пять секунд и четыре надежных критерия для мгновенной диагностики угрозы... За пять секунд мы не успеваем проанализировать все детали, но мы успеваем прервать автоматическую реакцию страха или жадностипояснила специалист
По словам Шпагиной, первый и самый яркий маркер действий мошенника - требование немедленных действий. Фразы "прямо сейчас", "только что освободилась последняя ячейка", "через пять минут будет поздно" — классический триггер, который отключает способность задавать вопросы.
Мошеннику нужно, чтобы вы не думали, а действовалинапомнила эксперт
Первое, что следует сделать в таком случае -— проговорить про себя или вслух: "Этот человек хочет, чтобы я торопился. Значит, мне нужно замедлиться", советует Шпагина. Ведь сам факт вербализации этого наблюдения уже разрывает гипнотическое поле спешки.
Второй признак мошеннических действий - избыточная эмоциональная окраска речи, продолжила психолог.
Мошенники почти всегда используют либо страх - "Ваши деньги пытаются украсть!", либо эйфорию - "Вы выиграли приз"... Нормальный представитель банка или госоргана не станет нагнетать панику или устраивать шоу. Эмоциональная интонация профессионала - ровная, нейтральная и деловаяподчеркнула Шпагина
Насторожить также должна и попытка увести из привычного проверенного канала связи, когда звонят с неизвестного номера, но просят подтвердить данные по ссылке из смс. Пишут в мессенджере, но называют себя сотрудником банка и отсылают письмо с "кривым" адресом, визуально похожим на официальный.
В этом случае ваши пять секунд - это время, чтобы не кликнуть по ссылке, а переключиться: открыть официальное приложение банка или зайти на сайт госуслуг самостоятельнопредупреждает психолог
Четвертый и самый надежный критерий - запрос конфиденциальных данных под любым предлогом, дополнила эксперт. Истинный обладатель информации не переспрашивает то, что у него уже есть. Настоящий сотрудник банка видит ваш номер счета в системе, и ему не нужно ничего диктовать.
Ваша пятисекундная проверка здесь - одно действие: остановиться и произнести фразу "Я перезвоню вам по официальному номеру". И положить трубку.рекомендует Елена Шпагина
После разговора следует взять паузу минимум на десять минут, найти официальный номер контакт-центра и позвонить туда самостоятельно.