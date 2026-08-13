Как за 5 секунд распознать телефонного мошенника Россиянам рассказали, как распознать телефонного мошенника за 5 секунд

Москва13 авг Вести.Мошенники зачастую торопят жертву и заставляют ее принять решение прежде, чем включится критическое мышление. Об этом предупредила в беседе с RT кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

Вам нужны всего пять секунд и четыре надежных критерия для мгновенной диагностики угрозы... За пять секунд мы не успеваем проанализировать все детали, но мы успеваем прервать автоматическую реакцию страха или жадности пояснила специалист

По словам Шпагиной, первый и самый яркий маркер действий мошенника - требование немедленных действий. Фразы "прямо сейчас", "только что освободилась последняя ячейка", "через пять минут будет поздно" — классический триггер, который отключает способность задавать вопросы.

Мошеннику нужно, чтобы вы не думали, а действовали напомнила эксперт

Первое, что следует сделать в таком случае -— проговорить про себя или вслух: "Этот человек хочет, чтобы я торопился. Значит, мне нужно замедлиться", советует Шпагина. Ведь сам факт вербализации этого наблюдения уже разрывает гипнотическое поле спешки.

Второй признак мошеннических действий - избыточная эмоциональная окраска речи, продолжила психолог.

Мошенники почти всегда используют либо страх - "Ваши деньги пытаются украсть!", либо эйфорию - "Вы выиграли приз"... Нормальный представитель банка или госоргана не станет нагнетать панику или устраивать шоу. Эмоциональная интонация профессионала - ровная, нейтральная и деловая подчеркнула Шпагина

Насторожить также должна и попытка увести из привычного проверенного канала связи, когда звонят с неизвестного номера, но просят подтвердить данные по ссылке из смс. Пишут в мессенджере, но называют себя сотрудником банка и отсылают письмо с "кривым" адресом, визуально похожим на официальный.

В этом случае ваши пять секунд - это время, чтобы не кликнуть по ссылке, а переключиться: открыть официальное приложение банка или зайти на сайт госуслуг самостоятельно предупреждает психолог

Четвертый и самый надежный критерий - запрос конфиденциальных данных под любым предлогом, дополнила эксперт. Истинный обладатель информации не переспрашивает то, что у него уже есть. Настоящий сотрудник банка видит ваш номер счета в системе, и ему не нужно ничего диктовать.

Ваша пятисекундная проверка здесь - одно действие: остановиться и произнести фразу "Я перезвоню вам по официальному номеру". И положить трубку. рекомендует Елена Шпагина

После разговора следует взять паузу минимум на десять минут, найти официальный номер контакт-центра и позвонить туда самостоятельно.