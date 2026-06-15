Россиянам назвали признаки, по которым можно вычислить телефонных мошенников Юрист дал советы, как не попасть под влияние телефонных аферистов

Москва15 июн Вести.Как правило телефонные мошенники играют не на доверчивости потенциальных жертв, а на их сильных эмоциях. Аферисты чаще всего в своей практике вводят человека в состояние "эмоциональных качелей". Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал юрист Заур Газаев.

Суля какие-то выплаты, а потом угрожая жертве уголовным преследованием, мошенники добиваются нестабильного состояния у человека, в котором он становится более ведомым и подчиняемым, объяснил эксперт.

Мошенники играют не на доверчивости в основном, а на сильных эмоциях. Как это работает? Называется "эмоциональные качели". Вначале человеку обещают деньги, затем резко переводят его в состояние страха, сообщая о якобы взломе аккаунта, финансировании ВСУ или угрозе уголовного преследования. Человек, в связи с тем, что состояние меняется очень сильно с положительного на волнение, конечно же, уже становится более подчиняемым, ведомым и, к сожалению, становится в итоге жертвой мошенников рассказал Газаев

Тем не менее признаки, по которым можно определить телефонного афериста, россияне могут без особого труда распознать.

Любые требования сообщить паспортные данные, ИНН, коды СМС, тем более перевести деньги на какой-то счет являются безусловным признаком мошенничества. Ни сотрудники Минобороны, ни "Госуслуг", ни ФСБ, ни военкоматов не решают подобные вопросы по телефону и тем более уж не требуют переводить денежные средства объяснил юрист

Сегодня телефонные мошенники пытаются постоянно менять свою легенду и аудиторию, на которую она направлена, подчеркнул специалист. По его словам, сейчас аферисты чаще всего выбирают определенную категорию граждан и уже под нее создают убедительные сценарии обмана.