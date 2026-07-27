Москва27 июл Вести.Телефонные мошенники меняют стратегию в отношении несовершеннолетних, теперь они используют не страх, а инфантилизм. Об этом ИС "Вести" рассказал врач-психиатр и врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

Он добавил, что дети часто оказываются не в состоянии сопротивляться мошенникам, которые обещают им денежное вознаграждение.

Поменялась концепция, поменялась конструкция. Уже больше не пытаются обмануть и купить, уже теперь пытаются запугивать. Это совсем другая конструкция. И здесь речь идет больше о том, что мы имеем дело не со страхами, а с инфантилизмом. Здесь речь не о том, что там сидит ребенок в Интернете или не сидит, прав он или неправ. Речь идет о том, что он не в состоянии дифференцировать происходящее. … Дети и подростки, это понятно, это наиболее незащищенная, так сказать, вот система, наиболее незащищенный класс общественный. … Ребенок не знает, как ему поступать, не потому, что ему там обещают денег, а потому, что он не в состоянии сопротивляться этой новой форме воздействия заявил Федорович

Ранее МДВ РФ назвало алгоритм действий для тех, кто пострадал от телефонных мошенников. Необходимо заблокировать карту, в случае, если с нее были переведены средства мошенникам, поменять пароли ко всем приложениям и к электронной почте, а также обратиться в правоохранительные органы.